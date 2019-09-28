Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Тестовая «Ласточка» отправилась из Петербурга в финскую Иматру

2 570
0 Оставить комментарий

Тестовая «Ласточка» отправилась из Петербурга в финскую Иматру

Санкт-Петербург, 28 сентября. Поезд «Ласточка» в тестовом режиме отправился из Петербурга в финскую Иматру.

«Ласточка» отправилась утром 28 сентября. Первыми пассажирами поезда в Финляндию стали представители контрольных органов, сотрудники РЖД и пограничники.

Специалисты изучат проблемы, которые могут возникнуть у петешественников во время следования поезда. Маршрут поезда проходит через пункт пропуска «Светогорск», который функционирует как грузовой, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург».

Эксперты решат, целесообразно ли открывать постоянное железнодорожное сообщение между Иматрой и Петербургом. Ранее сообщалось, что в декабре запустят «Ласточки» между Петербургом и Москвой.

Время в пути составит не более семи часов, стоимость билета не превысит четырех тысяч рублей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров