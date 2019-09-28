Бастрыкин дал ряд поручений после приема граждан в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 сентября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в Петербурге, сообщается на сайте ведомства.

Директор Гатчинского педколледжа Марина Воронцова попросила представителей СК РФ принять меры для предупреждения траматизма несовершеннолетних на железной дороге.

По ее словам, 10 сентября на железнодорожном участке погибла девушка. Александр Бастрыкин поручил сотрудникам Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России тщательно изучить дело и принять соответствующие меры.

Глава СК РФ также поручил проверить деятельность тренера одной из спортсекций Выборгского района. По словам заявителя, педагог совершил насильственные действия в отношении мальчика.

На встрече Бастрыкину пожаловались на некий медицинский центр, который предоставлял услуги без лицензии. Как рассказал заявитель, представители центра сообщали пациентам о несуществующих болезнях и настаивали на срочном дорогостоящем лечении.

Председатель ведомства распорядился как можно скорее выяснить обстоятельства незаконной деятельности медцентра.