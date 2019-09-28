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Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее» открылся в Петербурге

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Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее» открылся в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 сентября. Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее» открылся в Петербурге в пятнадцатый раз, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Старейший петербургский музейный фестиваль проходит на площадках шести городских музеев. Более десяти авторов представили свои проекты, перекликающиеся с экспозицией музея и вписанные в музейное пространство.

Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее» открылся в Петербурге

Фестиваль организован Фондом «ПРО АРТЕ» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Выставочные проекты объединены общей темой «Аналоговые сигналы».

Приглашенный куратор фестиваля Дмитрий Озерков предложил художникам порассуждать о том, что происходит с аналоговыми дисциплинами и с людьми в эпоху цифры. Как влияет на искусство, науку и каждого из нас вытеснение аналогового сигнала цифровым импульсом.

Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее» открылся в Петербурге

За прошедшие годы в фестивале приняли участие 72 петербургских музея, показано более 200 проектов современных художников из 14 стран мира. Посетителей ждут на площадках фестиваля с 28 сентября по 3 ноября.

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