Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом застройщика «Норманн»

Санкт-Петербург, 27 сентября. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области официально признал банкротом компанию «Норманн». Соответствующие материалы содержатся в картотеке суда.

Как передают «Невские новости», эта компания является застройщиком жилого комплекса «Три апельсина». Его строительство идет с 2013 года. Первые два корпуса ЖК были сданы в эксплуатацию в 2016 году. Третий корпус на 300 квартир до сих пор не достроен.

В «портфель долгостроев» этой компании входят семь объектов. Речь идет о жилых комплексах «Ижора Парк», «На Заречной» и «Три апельсина», которые расположены на территории Петербурга, а также «Морошкино», «Десяткино», «Десяткино 2.0» и «Яркий» в Ленинградской области. Пострадавшими являются около шести тысяч дольщиков.

Напомним, в июле сотрудники правоохранительных органов задержали главу строительной компании «Норманн» Виктора Смирнова в Петербурге. В январе 2019 года Смирнова уже задерживали по подозрению в мошенничестве, однако через двое суток его отпустили.