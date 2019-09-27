Беглов рассказал о планах «открыть небо» Петербурга для иностранных туристов

Санкт-Петербург, 27 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что аэропорт «Пулково» предоставит иностранным авиакомпаниям седьмую степень свободы воздушного пространства.

Это значит, что перевозчики смогут совершать перелеты между Петербургом и любым другим иностранным городом без посадки в стране, где они зарегистрированы. По мнению Беглова, эти меры позволят сделать Северную столицу более привлекательной для туристов.

«Для того, чтобы иностранный и богатый турист приехал в наш город, нужно создать соответствующие условия. Поэтому мы открываем небо над Санкт-Петербургом», — отметил градоначальник, выступая в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Ранее компания «Воздушные ворота Северной столицы», которая является оператором «Пулково», направила в Минтранс список из 33 стран, чьи авиакомпании могут получить седьмую свободу воздуха. В частности, такую привилегию могут получить Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания и Германия.

В настоящее время документ находится на согласовании. Ожидается, что он будет окончательно утвержден к 1 декабря, пишет портал «Невские новости».

Отметим, что это не единственный шаг по увеличению потока туристов, который планирует сделать Беглов. Ранее глава города заявлял о необходимости развития гостиничной сети. Смольный ожидает, что через несколько лет город на Неве будут посещать ежегодно по 12 млн туристов.