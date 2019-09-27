Беглов сообщил о закупке снегоуборочной техники для аномальных зим

Санкт-Петербург, 27 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в следующем году планируется закупка новой техники для уборки снега. Градоначальник отметил, что в настоящий момент техники не хватает.

Беглов рассказал, что в 2020 году планируется продолжить закупать специальную технику для уборки снега. Градоначальник добавил, что имеющейся техники не хватает для своевременной уборки во время аномальных снегопадов.

Губернатор подчеркнул, что купленная в 2020 году техника будет универсальной и всесезонной. Для этих целей были выбраны машины, предложенные финским производителем. Для экономии средств технику закупят на российском заводе, который принадлежит финскому предприятию.

Глава города сообщил, что в текущем году парк уборочной техники в Петербурге пополнился машинами для уборки дворов и тротуаров. Однако такого количества техники недостаточно для суровых зим, добавил Беглов.

Ранее Беглов сообщил о планах отремонтировать 260 километров теплосетей в 2020 году. Из городского бюджета будет выделено 3 млрд рублей на ремонт теплосетей, добавил губернатор.