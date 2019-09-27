Петербуржцы проверили здоровье в День сердца

Санкт-Петербург, 27 сентября. Сотни петербуржцев пришли в пятницу в городской центр медицинской профилактики, чтобы принять участие во всемирном Дне Сердца.Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Любой желающий мог проверить свое сердцебиение, а заодно и узнать уровень сахара в крови. Для этого специалисты Центра здоровья использовали мобильные кардиовизоры, с помощью которых за пару секунд можно было оценить опасность сахарного диабета.

Чуть больше времени занимала процедура тестирования легких на предмет загрязнения их никотином и смолами. После процедуры каждый мог получить бесплатную консультацию у психолога, как справиться с этой вредной привычкой. Акции, посвященные Всемирному дню сердца, сегодня также прошли и других в городских стационарах.

Впервые Всемирный день сердца был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца (ВФС). Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие международные институты. По данным ВФС, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.