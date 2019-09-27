Беглову рассказали о строительстве нового стадиона в Приморском районе

Санкт-Петербург, 27 сентября. Новый спортивный стадион для футбольного клуба «Коломяги» появится в Приморском районе Петербурга. Об этом рассказали члены правительства Северной столицы в ходе рабочего совещания, которое провел губернатор города Александр Беглов.

Во время совещания, состоявшегося 27 сентября, градоначальник выслушал доклад об изменениях в сфере проектирования и строительства объектов недвижимости в Петербурге. В частности, речь шла и о новом стадионе.

Площадь спортивного объекта составит более 20 тысяч квадратных метров. Арендная плата — 1,65% от кадастровой стоимости земельного участка. Соответствующий договор заключен на пять лет.

Спортивный комплекс будет иметь три этажа. Также здесь расположится центр киберспорта. Заместитель министра спорта России Марина Томилова и депутат петербургского ЗакСа Андрей Анохин уже подали ходатайство о предоставлении участка. Администрация Приморского района согласовала документ, пишут «Невские Новости».

Ранее на заседании в Смольном Беглов обсудил вопрос внесения изменений в постановления правительства Петербурга. Также в повестку заседания включили развитие системы «Дорожная уличная сеть».