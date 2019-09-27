Беглов сообщил о планах отремонтировать 260 километров теплосетей в 2020 году

Санкт-Петербург, 27 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в 2020 году из городского бюджета будет выделено 3 млрд рублей на ремонт теплосетей. В следующем году в Петербурге отремонтируют 260 километров теплосетей.

Беглов сообщил, что в текущем году было отремонтировано 230 километров сетей. Глава города подчеркнул, что необходимо дойти до показателя 300 километров ежегодно, чтобы двигаться вперед.

Ранее Беглов сообщил, что на данный момент в городе около 50% теплосетей находятся в изношенном состоянии, при этом четверть – в критическом.

На заседании правительства градоначальник поручил администрациям районов и теплосбытовым компаниям следить за работой управляющих компаний и подачей тепла. Кроме того, Беглов заявил, что в бюджет на следующий год нужно заложить средства на усиление аварийных бригад.

Регулярное отопление в Петербурге включили 24 сентября. Беглов на своей странице во «ВКонтакте» отметил, что если 24 сентября в доме не заработали батареи, то петербуржцы могут обратиться по номеру 004 или на горячую линию администрации района.