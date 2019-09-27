Девочка по имени Россия Русских появилась на свет в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 сентября. В Петербурге зарегистрировали новорожденную девочку с самым патриотичным именем и фамилией — Россию Михайловну Русских.

Родители признались, что хотели выбрать имя, связанное с родной страной. Родственники предлагали назвать девочку Россияной, однако в итоге выбор остановился на России.

«Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии. Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия — она разная», — признался молодой отец.

Отметим, что Россия и Россияна были не единственными вариантами имени новорожденной. Родители также рассматривали возможность назвать дочь Мишель, поскольку она родилась в Михайлов день. Папа девочки добавил, что он не будет против, если она решит сменить имя, когда будет получать паспорт, отмечает «Петербургский дневник»

Россия —это далеко не самое необычное имя, которые россияне выбирают для своих детей. Так, например, в 2017 году, когда курс биткоина начал активно расти, пара из Симферополя решила назвать сына в честь этой криптовалюты. А в 2015 году многие россияне называли детей в честь героев сериала «Игра престолов», который в то время был на пике популярности. Так, например, в Петербурге зарегистрировали четыре Арьи (в честь Арьи Старк), а на Урале — Теона (Теон Грейджой), Петира (Петир Бейлиш) и Вариса.