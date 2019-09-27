Беглов обсудил на заседании в Смольной изменения в постановлениях правительства Петербурга

Санкт-Петербург, 27 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу провел заседание городского правительства, на котором был поднят вопрос внесения изменений в постановления Смольного.

Прежде всего было решено осуществлять финансирование линейного объекта, который строится на территории Петербурга и Ленобласти, за счет средств городского или регионального бюджета — в зависимости от того, кто именно инициировал возведение объекта.

Кроме того, если Ленобласть решит разместить какой-либо объект в Петербурге, ей придется получить одобрение Смольного. В связи с этим Беглов уточнил, не увеличат ли эти реформы бюрократию.

Как сообщает портал «Невские новости», в повестку заседания правительства включены и такие вопросы, как развитие системы «Дорожная уличная сеть» и строительство объектов недвижимости.

Ранее Беглов рассказал о строительстве Широтной скоростной магистрали и схеме ее финансирования. Было принято решение одну часть необходимых для реализации средств привлечь из бизнеса, вторую предоставит федерация, а третью часть обеспечит город. Губернатор подчеркнул, что проект находится в активной стадии, его планируют завершить за 5 лет.