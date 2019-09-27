Беглов сообщил о внедрении «Дорожной уличной сети» в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел в пятницу рабочее совещание с членами правительства в Смольном. Градоначальник сообщил, что государственная информационная система «Дорожная уличная сеть» появится в Северной столице раньше, чем в других городах РФ.

В ходе совещания председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский напомнил, что цифровые системы внедряются в рамках реализации указов президента РФ и губернатора Петербурга.

Рублевский отметил, что в настоящий момент за содержание городской дорожной сети отвечают разные структуры — от администрации до комитетов. Работа различных структур не синхронизирована, что приводит к проволочкам, теряется время.

Глава комитета подчеркнул, что внедрение «Дорожной уличной сети» позволит разграничить зоны ответственности и предоставить петербуржцам доступ к данным о реализующихся работах.

Беглов добавил, что в этом году город подошел к реализации проекта, на который выделено 143 млн рублей. До конца текущего года будет разработано техническое задание.

«Система сможет показать, как проводят уборку, чья территория, снегоплавильные пункты, маршруты объезда», — объяснил Беглов.

Система также будет внедрена и в других российских городах, однако в Петербурге она заработает раньше. В настоящий момент подобная система существует в Москве, однако она включает в себя только дороги. В Петербурге в «Дорожную уличную сеть» будут включены дворы и другие территории, пишут «Невские новости».

В пятницу Беглов также сообщил о строительстве широтной скоростной магистрали и схеме ее финансирования. Глава города пообещал, что новый мост через Неву соединит жилые районы и разгрузит другие переправы.