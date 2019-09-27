Беглов рассказал о строительстве нового моста через Неву

Санкт-Петербург, 27 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о строительстве Широтной скоростной магистрали и схеме ее финансирования. Глава города пообещал, что новый мост через Неву соединит жилые районы и разгрузит другие переправы.

По словам Беглова, проект строительства Широтной магистрали скоростного движения является совместным. Принято было решение одну часть необходимых для реализации средств привлечь из бизнеса, вторую предоставит федерация, а третью часть обеспечит город. Губернатор подчеркнул, что проект находится в активной стадии, его планируют завершить за 5 лет.

Как пишут «Невские новости», благодаря проекту в Северной столице появится новый мост. Впервые с 1965 года будет построена важная магистраль, которая соединит жилые застройки. Новый объект разгрузит мосты Александра Невского и Володарский, страдающие от пробок. Мост появится в створе Фаянсовой и Зольной улиц. По 11 развязкам смогут передвигаться около 170 тысяч авто на скорости 110 километров в час.

Накануне глава города открыл новый парк «Героев-Пожарных» площадью 48 гектаров во Фрунзенском районе. Беглов назвал «долгожданным событием» появление нового и современного общественного пространства на месте стихийной свалки.

Кроме того, Беглов пообещал внедрить систему «холодный чердак» во всех жилых домах к 2020 году. Меры помогут обеспечить циркуляцию воздуха на чердаке и небольшую разницу с уличной температурой — это направлено на борьбу с многочисленными сосульками.