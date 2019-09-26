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Беглов открыл новый парк «Героев-Пожарных» во Фрунзенском районе

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Беглов открыл новый парк «Героев-пожарных» во Фрунзенском районе

Санкт-Петербург, 26 сентября. Новый парк «Героев-пожарных» площадью 48 гектаров открылся в четверг во Фрунзенском районе Петербурга. Губернатор города Александр Беглов назвал «долгожданным событием» открытие нового современного общественного пространства на месте стихийной свалки, сообщает пресс-служба администрации города.

Присутствующий на торжественном открытии парка Беглов рассказал, что за время работ из парка вывезли более 70 тонн отходов. 

«Украшением зеленой зоны стали шесть прудов, образованных на месте бывших глиняных карьеров. Особое внимание мы уделили птицам, обитающим на пруду и занесенным в Красную книгу, — для них выделена отдельная зона на косе, проходящей через центральный водоем, где специально для них сохранены камыши. Кроме того, у водоемов расположились кормушки для пернатых», — рассказал градоначальник.

В парке появились площадки для детей, места для спортивных игр, теннисные корты, скейт-парк и велосипедные дорожки. В следующем году в парке установят памятник погибшим пожарным и спасателям. 

Беглов открыл новый парк «Героев-пожарных» во Фрунзенском районе

Ранее сообщалось, что Беглов проинспектировал строительство новой школы в ЖК «София». Глава города в ходе выезда посетил строительную площадку на Южном шоссе в доме №55/7 в ЖК «София». На площадке ведется строительство школы на 825 мест. Градоначальник осмотрел ход строительства и обсудил итоги работы с застройщиком, главой Фрунзенского района и председателем комитета по строительству.

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