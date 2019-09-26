Беглов заявил, что спорт, культура и церковь помогают бороться с наркоманией

Санкт-Петербург, 26 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал спорт, культуру и церковь главными способами борьбы с наркоманией. С таким заявлением он выступил на заседании антинаркотической комиссии.

Глава Северной столицы сообщил, что антинаркотических мероприятий проводится все больше, в этом году подобных акций было около 400. Он заметил, что особенно актуальна данная работа во время каникул, когда у школьников появляется больше свободного время. По его мнению, дети должны проводить время с пользой, поэтому нужно строить площадки для занятия спортом и творчеством.

Беглов заявил, что для повышения эффективности антинаркотической работы был принят 41 правовой акт, однако ситуация все равно остается непростой. Ее существенно осложняет анонимное распространение наркотиков через Интернет.