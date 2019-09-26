Беглов заявил, что спорт, культура и церковь помогают бороться с наркоманией

Санкт-Петербург, 26 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал спорт, культуру и церковь главными способами борьбы с наркоманией. С таким заявлением он выступил на заседании антинаркотической комиссии.
Глава Северной столицы сообщил, что антинаркотических мероприятий проводится все больше, в этом году подобных акций было около 400. Он заметил, что особенно актуальна данная работа во время каникул, когда у школьников появляется больше свободного время. По его мнению, дети должны проводить время с пользой, поэтому нужно строить площадки для занятия спортом и творчеством.
Беглов заявил, что для повышения эффективности антинаркотической работы был принят 41 правовой акт, однако ситуация все равно остается непростой. Ее существенно осложняет анонимное распространение наркотиков через Интернет.
«С проблемой наркотиков помогают бороться спорт, культура и церковь. Но для молодежи больше всего — спорт», — приводят «Невские новости» слова Беглова.