Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов рассказал, как коллектив школы в ЖК «София» участвует в строительстве объекта

798
0 Оставить комментарий

Беглов рассказал, как коллектив школы в ЖК «София» участвует в строительстве объекта

Санкт-Петербург, 26 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство новой школы в ЖК «София». Градоначальник отметил, что коллектив школы активно участвует в создании объекта.

Глава города в ходе выезда посетил строительную площадку на Южном шоссе в доме № 55/7 в ЖК «София». На площадке ведется строительство школы на 825 мест. После общения с застройщиком Беглов рассказал, что школа будет сдана в срок.

«Мы с ними договорились, они до конца года должны эту школу сдать полностью», – отметил градоначальник.

Губернатор Северной столицы рассказал, что школу оборудуют двумя бассейнами по 25 метров и одним маленьким для учеников младших классов. Беглов обратил внимание и на яркий дизайн школы. Школьный коллектив активно участвует в строительстве объекта, мнение работников школы учитывается при разработке дизайна.

Беглов рассказал, как коллектив школы в ЖК «София» участвует в строительстве объекта

«Все школы хорошо технически оснащены, потому что там очень сложная инженерия. Это нужно изучить и заодно дизайнерские работы согласовать», – добавил Беглов.

В настоящий момент на объекте проводится монтаж кровли, отделка помещений и фасада, кроме того, специалисты благоустраивают территорию вокруг учебного заведения. В конце октября в школе состоится День открытых дверей. Родители смогут оценить новую школу.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров