Беглов рассказал, как коллектив школы в ЖК «София» участвует в строительстве объекта

Санкт-Петербург, 26 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство новой школы в ЖК «София». Градоначальник отметил, что коллектив школы активно участвует в создании объекта.

Глава города в ходе выезда посетил строительную площадку на Южном шоссе в доме № 55/7 в ЖК «София». На площадке ведется строительство школы на 825 мест. После общения с застройщиком Беглов рассказал, что школа будет сдана в срок.

«Мы с ними договорились, они до конца года должны эту школу сдать полностью», – отметил градоначальник.

Губернатор Северной столицы рассказал, что школу оборудуют двумя бассейнами по 25 метров и одним маленьким для учеников младших классов. Беглов обратил внимание и на яркий дизайн школы. Школьный коллектив активно участвует в строительстве объекта, мнение работников школы учитывается при разработке дизайна.

«Все школы хорошо технически оснащены, потому что там очень сложная инженерия. Это нужно изучить и заодно дизайнерские работы согласовать», – добавил Беглов.

В настоящий момент на объекте проводится монтаж кровли, отделка помещений и фасада, кроме того, специалисты благоустраивают территорию вокруг учебного заведения. В конце октября в школе состоится День открытых дверей. Родители смогут оценить новую школу.