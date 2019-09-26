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Беглов дал высокую оценку обновленному парку Героев-Пожарных в Петербурге

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Беглов дал высокую оценку обновленному парку Героев-пожарных в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 сентября. Руководитель Петербурга Александр Беглов совершил рабочий визит во Фрунзенский район города, где открыл парк Героев-Пожарных. Осмотрев новый сквер, глава Северной столицы остался доволен проделанной работой.

«Появились кормушки, островки для уточек. По-моему, парк получился очень хороший», — отметил руководитель города.

Беглов указал на наличие велодорожек, спортивных и детских площадок, бесплатного Wi-Fi, комфортного освещения, а также назвал парк одним из самых современных, пишут «Невские новости».

Также губернатор рассказал, что на территории парка установят памятник в 2020 году. В настоящее время прорабатывается перечень тех, чьи имена будут увековечены на мемориале. Планируется, что власти города свяжутся с семьями погибших спасателей.

Беглов дал высокую оценку обновленному парку Героев-пожарных в Петербурге

Помимо этого, он пообещал скорое появление тематического патриотического парка на Софийской улице, который на данном этапе находится на стадии проектирования. Данный проект будет предназначен для детей и подростков. Ожидается, что на территории будет полоса препятствий, окопы, при этом проектировщики задействуют уже имеющиеся конструкции и сооружения.

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Источник: Невские новости
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