Беглов проинспектировал строительство школы в ЖК «София» в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг провел рабочий выезд во Фрунзенский район города и проинспектировал строительство новой школы в ЖК «София».

Глава города в ходе выезда посетил строительную площадку на Южном шоссе в доме № 55/7 в ЖК «София». На площадке ведется строительство школы на 825 мест. Градоначальник осмотрел ход строительства и обсудил итоги работы с застройщиком, главой Фрунзенского района и председателем Комитета по строительству.

Окончание строительства школы запланировано на 10 декабря текущего года, уже 1 сентября 2020 года школа примет первых учеников. В школе будет гардероб, два медицинских блока, два спортивных зала, бассейн, актовый зал и столовая на 380 мест. В настоящий момент на объекте проводится монтаж кровли, отделка помещений и фасада, кроме того, специалисты благоустраивают территорию вокруг учебного заведения, сообщают «Невские новости».

Беглов особо отметил помещение, выделенное под библиотеку. В танцевальном зале губернатор Петербурга рекомендовал сделать безопасные ручки на окнах.

Накануне Беглов проверил ремонт на нескольких объектах в Адмиралтейском районе города, в том числе глава города проинспектировал ремонт дома на набережной канала Грибоедова. Он поручил решить проблему с протекающими трубами после жалобы местных жителей.