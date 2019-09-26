Беглов опроверг слухи о выселении музея «Митьков»

Санкт-Петербург, 26 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг опроверг слухи о выселении музея группы художников «Митьки» из здания на улице Марата. По словам градоначальника, изначально действительно была проблема из-за смены юридического лица, но сейчас музею уже ничего не угрожает.

Отметим, что ранее «Митьки» сменили юридическое лицо, не уведомив вовремя об этом комитет по контролю за имуществом. В итоге музей получил уведомление о выселении до 30 сентября. Позже в ситуацию вмешались городские власти, и бюрократическая проблема была решена. В настоящее время комитет ведет работу по закреплению здания за музеем, пишет «Петербургский дневник».

«Митьки» — советское, а позже российское объединение художников, вокруг которого сформировалась целая субкультура со своей философией и эстетикой. Из группы художников «Митьки» со временем переросли в центр ленинградского андеграунда. Последователи этого течения фокусируют внимание на отображении городского фольклора с почеркнуто простодушным взглядом на жизнь.