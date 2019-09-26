Беглов тепло поздравил Басилашвили с 85-летием

Санкт-Петербург, 26 сентября. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил российского актера театра и кино Олега Басилашвили с 85-летием.

Руководитель города отметил, что народный артист внес огромный вклад в развитие отечественной культуры. По его словам, за плечами Басилашвили огромное количество блестяще сыгранных ролей.

«Ваш талант ярко свидетельствует о высокой школе мастерства товстоноговской плеяды актеров, служит примером неустанного творческого поиска и служения людям», — следует из поздравительной телеграммы.

Беглов поблагодарил Басилашвили за преданность театру и Петербургу, а также пожелал имениннику крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и радости, сообщают «Невские новости».

Басилашвили родился в российской столице в 1934 году. В его активе более 75 ролей в художественных картинах, в том числе он сыграл в «Служебном романе», «Вокзале для двоих» и других.