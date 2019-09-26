Беглов подписал с мэром Осаки соглашения о совместной работе

Санкт-Петербург, 26 сентября. Встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и мэра японского города Осака Итиро Мацуи прошла 26 сентября в Смольном.

Стороны встретились в рамках Дней Осаки, которые проходят в Северной столице. Как отмечают «Невские новости», города сотрудничают по разным направлениям в течение долгих лет.

Беглов отметил, что впереди еще пять лет, чтобы сделать город намного лучше. По его словам, Петербург заинтересован в новых технологиях, которые создает Япония.

«У вас тоже программа «Умный город». Мы надеемся получить какой-то обмен опытом по этой программе. Я хотел бы нам всем пожелать успехов», — сказал Беглов.

По итогам переговоров Беглов и Мацуи подписали протокол и план мероприятий «Дорожная карта» по реализации протокола на 2019–2024 годы. Кроме того, стороны подписали соглашение №1 к Меморандуму о взаимопонимании между комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, «Водоканалом», Управлением строительства и Управлением водного хозяйства при правительстве Осаки.