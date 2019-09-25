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Музей мостов откроется в Петербурге 26 сентября

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Музей мостов откроется в Петербурге 26 сентября

Санкт-Петербург, 25 сентября. Музей мостов Петербурга появился в Мучном переулке, экспозиция откроется 26 сентября.

Городской комитет имущественных отношений подобрал помещение для экспонирования коллекции истории российского мостостроения. Выставочную площадку передали Центральному музею железнодорожного транспорта России.

На площади в 1,5 тысячи квадратых метров разместят коллекцию, которая собиралась более двухсот лет. Это сотня моделей главных мостов Петербурга — деревянных, металлических, шоссейных, отмечает «Комсомольская правда — Петербург».

На выставке покажут построенные мосты и чертежи нереализованных проектов, пишет Петербургский дневник.

Ранее сообщалось, что в усадьбе Безобразовых «Жерновка» появится культурный центр.

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