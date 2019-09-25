Балтийский форум соотечественников состоится в Ленобласти в начале октября

Санкт-Петербург, 25 сентября. IX-й Балтийский форум соотечественников состоится с 1 по 4 октября в Ленинградской области, сообщила Федеральному агентству новостей советник главы Российской ассоциации прибалтийских исследований Наталья Еремина.

Мероприятие проводится при поддержке губернатора Петербурга и правительства Ленобласти. На форуме соберутся правозащитники из стран Прибалтики, политики и общественные деятели, эксперты и журналисты.

«На форум приезжают соотечественники, чтобы обменяться мнениями, данными, ценной информацией. Они занимаются активной правозащитной деятельностью, отстаивают идею восстановления диалога и возвращения к нормальному взаимодействию России и Прибалтики», — рассказала Еремина.

По словам эксперта, участниками форума становятся люди, которым дорога русская культура. Они выступают за гармонизацию межнациональных отношений.

Еремина добавила, что форум имеет большое значение для Петербурга и Ленинградской области, которые, будучи пограничной территорией, распространяют правдивую информацию о жизни в России.

Это отличная площадка для экспертного диалога, резюмировала она.