Беглов проверил ремонт нескольких зданий в Адмиралтейском районе

Cанкт-Петербург, 25 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил ремонт на нескольких объектах в Адмиралтейском районе города.

Глава города проверил качество ремонта дома на набережной канала Грибоедова. Он поручил решить проблему с протекающими трубами после жалобы местных жителей.

«Я дам поручения, чтобы разобрались с этой жалобой. Выйдут, посмотрят на месте, что надо сделать», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Здание построили в 1881 году по проекту Ивана Иорса. Этот дом известен тем, что раньше здесь жила балерина Тамара Красавина.

Беглов также посетил спортивный комплекс на Можайской улице. Рабочие отремонтировали кровлю, фасад и установили пандус для маломобильных петербуржцев. Все работы планируется завершить до 4 октября.

Ранее сообщалось, что глава города оценил ремонт фасада исторического дома на Московском проспекте.