Беглов оценил реставрацию объекта культурного наследия на Московском проспекте

Санкт-Петербург, 25 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел историческое здание на Московском проспекте, построенное в 1907 году.

Александр Беглов оценил реставрационные работы. Он обратил внимание, что рядом стоит еще одно здание, которое требует ремонта. После этого губернатор лично проверил лифт.

Многоквартирный дом на Московском проспекте, 1/2 построили в 1907 году по проекту архитектора Заозерского. Его признали объектом культуры регионального значения, пишут «Невские новости».

Капитальный ремонт фасада делали в течение 2018-2019 г., это была сложная трудоемкая работа. Часы на башне стали электронными, теперь время можно устанавливать через Wi-Fi.

Напомним, что с 1 октября в Петербурге заработают электронные визы для иностранцев. Власти рассчитывают, что это благоприятно отразится на туристическом потоке.

Планируется, что туристический сбор направят на реставрацию исторических фасадов в Петербурге. Ранее сообщалось, что Беглов рассказал о реализации в городе программы «холодный чердак».