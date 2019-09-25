Политолог назвал команду Беглова опытной и сбалансированной

Санкт-Петербург, 25 сентября. Политолог и журналист Юрий Светов назвал сбалансированной новую команду губернатора Петербурга Александра Беглова, которую в среду утвердил городской парламент.

По его словам, некоторые из вице-губернаторов работали с Бегловым еще когда тот временно исполнял обязанности главы города. Другие в прошлом входили в команду его предшественника Георгия Полтавченко. Так или иначе, все десять заместителей имеют большой управленческий опыт и уже доказали на практике свою компетентность. Так, например, Эдуард Батанин и Евгений Елин в свое время работали в Смольном, после чего ушли в федеральные органы власти, а потом вновь вернулись в Петербург.

«Причем все люди разного возраста. Есть кто-то постарше, кто-то помладше. По всем формальным признакам команда сбалансирована, а многие люди — с опытом решения задач, что, несомненно, пригодится в будущем», — рассказал Беглов порталу Nation News.

Ранее сообщалось, что Заксобрание Петербурга утвердило всех 10 кандидатов на пост вице-губернатора, которых представил депутатам Беглов. Речь идет об Эдуарде Батанове, Николае Бондаренко, Евгении Елине, Владимире Кириллове, Владимире Княгинине, Николае Линченко, Олеге Маркове, Анне Митяниной, Любови Совершаевой и Максиме Шаскольском.

Напомним, что Александр Беглов был избран губернатором Петербурга на выборах, которые состоялись 8 сентября. В тот же день петербуржцы выбирали муниципальных депутатов. Беглов набрал 64,43% голосов, Надежда Тихонова — 16,84%, а Михаил Амосов — 16,03%.