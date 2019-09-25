Беглов сообщил о внедрении технологии «холодный чердак» к 2020 году

Санкт-Петербург, 25 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал внедрить систему «холодный чердак» во всех жилых домах к 2020 году.

Александр Беглов находится с рабочим визитом в Адмиралтейском районе. Он встретился с местными жителями и рассказал о подготовке к зиме.

«Мы сейчас делаем программу «холодный чердак». К следующему году должны завершить полностью все дома, иначе с сосульками бороться невозможно», — сказал губернатор, его цитируют «Невские новости».

Беглов добавил, что капитальный ремонт в зданиях старой постройки выполняется по технологии «холодный чердак». Это помогает обеспечить циркуляцию воздуха на чердаке и небольшую разницу с уличной температурой.

Накануне в Смольном члены правительства во главе с губернатором обсудили готовность города к зиме. Беглов поручил чиновникам контролировать работу управляющих компаний и проверять тарифы.

Он также предложил усилить аварийные бригады к следующему году.