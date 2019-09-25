Анохин заявил, что новые вице-губернаторы помогут Беглову сделать Петербург лучше

Санкт-Петербург, 25 сентября. Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин прокомментировал утверждение парламентом новых вице-губернаторов, которые будут помогать главе города Александру Беглову реализовать его предвыборную программу.

По его словам, все чиновники, которых губернатор предложил утвердить в качестве своих заместителей, являются проверенными профессионалами и заслуживают доверия.

«Беглов формирует команду, исходя из своих задач и целей по реализации программы. Поэтому нет ничего удивительного, что парламентарии поддержали кандидатуры вице-губернаторов, так как с ними вместе он будет работать и делать Петербург лучше», — отметил Анохин.

Ранее Беглов обратился к городскому парламенту с просьбой утвердить десять вице-губернаторов, которые будут отвечать за разные направления. Речь идет об Эдуарде Батанове, Николае Бондаренко, Евгении Елине, Владимире Кириллове, Владимире Княгинине, Николае Линченко, Олеге Маркове, Анне Митяниной, Любови Совершаевой и Максиме Шаскольском.

Градоначальник подчеркнул, что все перечисленные лица — его соратники и профессионалы своего дела, которые уже доказали свою компетентность, сообщает портал New Inform.

Напомним, что Александр Беглов был избран губернатором Петербурга на выборах, которые состоялись 8 сентября. В тот же день петербуржцы выбирали муниципальных депутатов. Беглов набрал 64,43% голосов, Надежда Тихонова — 16,84%, а Михаил Амосов — 16,03%.