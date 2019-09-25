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Заксобрание Петербурга утвердило Максима Шаскольского на пост вице-губернатора

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Заксобрание Петербурга утвердило Максима Шаскольского на пост вице-губернатора

Санкт-Петербург, 25 сентября. Депутаты Заксобрания Петербурга утвердили кандидатуру Максима Шаскольского на должность вице-губернатора.

25 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов в Мариинском дворце представил десять кандидатур на пост вице-губернатора. Он отметил, что делал выбор в пользу профессионализма и ответственности кандидатов.

Максима Шаскольского депутаты поддержали большинством голосов. За него проголосовали 42 человека, один против, один воздержался.

Вице-губернатор возьмет на себя решение вопросов энергетики и тарифной политики. Он также будет координировать работу профильного комитета.

Заксобрание Петербурга утвердило Максима Шаскольского на пост вице-губернатора

Ранее сообщалось, что петербургские депутаты утвердили кандидатуру Любови Совершаевой на пост вице-губернатора. В итоге в Заксобрании поддержали все кадровые решения Беглова.

Губернатор Петербурга Александр Беглов официально вступил в должность 18 сентября

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