Заксобрание Петербурга утвердило Совершаеву на должность вице-губернатора

Санкт-Петербург, 25 сентября. Законодательное собрание в среду утвердило Любовь Совершаеву на должность вице-губернатора Северной столицы.

В среду, 25 сентября, в Заксобрании Северной столицы прошло заседание, на повестку которого было вынесено согласование кандидатур нового правительства города.

Голосование проводилось в электронном формате без вывода итогов на информационное табло. За выдвинутую губернатором Петербурга Александром Бегловым Любовь Совершаеву проголосовали большинство депутатов — 44 человека, трое высказались против, один парламентарий воздержался.

Как отмечают «Невские новости», Оксана Дмитриева поддержала Совершаеву, обратив внимание, что фракция «Партия Роста» высоко оценивает ее опыт и профессиональные качества, считая Любовь Павловну личностью, консолидирующей всех вице-губернаторов.

Совершаева возглавит администрацию Петербурга, будет отвечать за работу комитета по информатизации и связи.

Напомним, заседание Закса стартовало сегодня в 10.00 в Мариинском дворце. Руководитель Петербурга Александр Беглов представил депутатам свою команду.