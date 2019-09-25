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Закс Петербурга назначил Митянину вице-губернатором, ответственным за соцполитику

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Закс Петербурга назначил Митянину вице-губернатором, ответственным за соцполитику

Санкт-Петербург, 25 сентября. Петербургское Законодательное собрание утвердило кандидатуру вице-губернатора Анны Митяниной в качестве ответственной за социальную и демографическую политику. Кроме того, она будет координировать деятельность комитета по здравоохранению, комитета по труду и занятости, а также управление ветеринарией.

В ходе электронного голосования кандидатуру Митяниной поддержал 41 депутат. Четыре человека проголосовали против, воздержавшихся не оказалось, передают «Невские Новости».

Напомним, 25 сентября в Северной столице проходит заседание городского Закса. На нем утверждают кандидатуры вице-губернаторов. Ранее Законодательное собрание назначило Эдуарда Батанова вице-губернатором, ответственным за инвестиционную политику. Также стало известно, что координировать работу Государственной жилищной инспекции будет вице-губернатор Николай Бондаренко. А вице-губернатором Петербурга, ответственным за экономическое развитие и стратегическое планирование, стал Евгений Елин.

Отметим, что кандидатуры вице-губернаторов представил на утверждение Заксобрания глава Петербурга Александр Беглов. Градоначальник подчеркнул, что все они являются его соратниками и единомышленниками, подтвердившими свой профессионализм. Всего Беглов предложил десять кандидатур.

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Источник: Невские Новости
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