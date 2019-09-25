Кандидатуру Линченко согласовали на пост вице-губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 25 сентября. Депутаты петербургского Законодательного собрания согласовали назначение Николая Линченко на пост вице-губернатора Северной столицы.

Линченко на посту вице-губернатора Петербурга будет отвечать за вопросы капитального строительства, архитектуры и градостроительства. Его кандидатуру поддержали 43 парламентария петербургского Заксобрания.

В обязанности Линченко также будет входить выявление, учет, страхование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Северной столицы.

Ранее стало известно, что на голосовании в Заксе Петербурга утвердили кандидатуру вице-губернатора Владимира Кириллова. Он будет курировать работу комитетов по вопросам законности, правопорядка и безопасности, культуре, экологии, а также физической культуре и спорту.