Петербургский парламент утвердил кандидатуру вице-губернатора Кириллова

Санкт-Петербург, 25 сентября. Кандидатуру вице-губернатора Владимира Кириллова утвердили на голосовании в Заксе Санкт-Петербурга.

По данным «Невских новостей», «за» проголосовали 37 парламентариев, «против» высказались семь депутатов и еще трое «воздержались». На своем посту Кириллов будет курировать работу комитетов по вопросам законности, правопорядка и безопасности, культуре, экологии, а также физической культуре и спорту.

Сегодня также были утверждены кандидатуры вице-губернаторов Эдуарда Батанова, Евгения Елина и Николая Бондаренко.