Закс Петербурга утвердил кандидатуру Елина на пост вице-губернатора

Санкт-Петербург, 25 сентября. Кандидатуру вице-губернатора Евгения Елина утвердили на голосовании депутаты Законодательного Собрания Петербурга.

Елина поддержали своими голосами 53 депутата. Четыре парламентария высказались «против». Воздержавшихся не было, уточняет «Невские новости».

На своем посту Елин будет отвечать за экономическое развитие и стратегическое планирование Петербурга, учет государственного имущества, землеустройство, решение вопросов в сфере имущественных отношений, федеральной собственности, расположенной на территории Петербурга.

Кроме того, он будет курировать налоговую и финансовую политику Северной столицы, разработку и исполнение бюджета Петербурга, увеличение доходов и оптимизацию расходов бюджета, промышленную и научно-техническую политику, а также развитие предпринимательства и потребительского рынка и госзакупки.