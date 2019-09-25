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Закс Петербурга назначил Батанова вице-губернатором, ответственным за инвестиции

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Закс Петербурга назначил Батанова вице-губернатором, ответственным за инвестиции

Санкт-Петербург, 25 сентября. Законодательное собрание Петербурга утвердило кандидатуру вице-губернатора Эдуарда Батанова в качестве ответственного за инвестиционную политику в городском правительстве.

Заседание Закса Северной столицы стартовало 25 сентября в 10.00 в Мариинском дворце. Кандидатуру Батанова в качестве ответственного за инвестиции поддержали 40 человек. Пять членов Закса проголосовали против, еще двое воздержались. Батанова выбрали в ходе электронного голосования, результаты которого не выводились на табло, сообщают «Невские Новости».

Отметим, что кандидатуры вице-губернаторов представил на утверждение Заксобрания глава Петербурга Александр Беглов. Градоначальник подчеркнул, что все они являются его соратниками и единомышленниками, подтвердившими свой профессионализм. Всего Беглов предложил десять кандидатур.

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Источник: Невские Новости
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