Беглов представил кандидатуры вице-губернаторов на утверждение Заксобрания

Санкт-Петербург, 25 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов сегодня, 25 сентября, представил депутатам Заксобрания свою команду. Утверждение кандидатур вице-губернаторов проходит в Мариинском дворце.

25 сентября Александр Беглов выступил перед петербургскими депутатами. Он подчеркнул, что вице-губернаторов отбирал по профессиональным качествам.

«Это действующие вице-губернаторы, мои соратники, единомышленники, они доказали свой профессионализм», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он предложил 10 кандидатур, в том числе кандидатуры Эдуарда Батанова, Евгения Елина, Владимира Кириллова, Максима Шаскольского.

Напомним, что Александр Беглов победил на выборах губернатора в единый день голосования 8 сентября. Официальная инаугурация состоялась 18 сентября.