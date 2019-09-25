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Петербуржец лишился иномарки после ночи с малознакомой девушкой

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Петербуржец лишился иномарки после ночи с малознакомой девушкой

Санкт-Петербург, 25 сентября. Житель Петербурга лишился Mercedes-Benz после знакомства с девушкой, сообщил источник в правоохранительных органах.

24 сентября в полицию обратился мужчина 1987 года рождения. Он сообщил, что его иномарку угнали с Лабораторного проспекта.

Петербуржец считает, что автомобиль пропал ранним утром 24 сентября. Он рассказал, что накануне вечером познакомился с девушкой, а на следующий день не нашел ключей и документов на Mercedes.

Полиция нашла машину на проспекте Маршала Блюхера, автомобиль попал в ДТП. На водительском кресле никого не было, пишут «Невские новости».

Пострадавший считает, что его новая знакомая причастна к угону. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что у жительницы Петербурга угнали кроссовер за миллион рублей.

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