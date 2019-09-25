В Петербурге кандидат в мундепы потребовала признать «Умное голосование» незаконным

Санкт-Петербург, 25 сентября. Бывшая помощница депутата Госдумы РФ Виталия Милонова и кандидат в муниципальные депутаты в петербургском округе Смольнинское Анастасия Колб потребовала признать незаконным так называемое «Умное голосование» (УГ) скандального блогера Алексея Навального. С соответствующим иском она обратилась в Смольнинский районный суд Северной столицы.

К своему заявлению Колб приложила результаты осмотра с нотариусом сайта «Умного голосования». Истица указала, что сервер УГ находится в США. Колб обратила внимание и на другие нарушения российского законодательства. Так, победившие в МО Смольнинское кандидаты пользовались агитацией «Умного голосования», не оплатив ее с избирательного счета. Также кандидат отметила, что агитационный сайт УГ работал в день тишины и в день выборов.

В связи с этими причинами Колб потребовала признать незаконными выборы депутатов МО Смольнинское. Кроме того, она отметила, что посредством «Умного голосования» оказывалась психологическое давление на избирателей. По мнению Колб, это подрывает демократию в нашей стране.

Позицию истицы поддержал представитель избирательной комиссии МО Смольнинское. Он тоже назвал сайт «Умного голосования» незаконной агитацией, пишут «Невские Новости».

Смольнинский районный суд Петербурга уже начал рассматривать иск Анастасии Колб. Рассмотрение продолжится 11 октября.

Напомним, по итогам муниципальных выборов, которые прошли в Петербурге в единый день голосования 8 сентября, в МО Смольнинское мандаты получили десять самовыдвиженцев, семь депутатов «Яблока», один коммунист и два представителя партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный использовал «Умное голосование» для сбора личных данных пользователей и составления базы граждан. Эту информацию он планирует использовать для привлечения людей на незаконные акции и для личного обогащения.