Беглов рассказал о подготовке Петербурга к чемпионату Европы по футболу

Санкт-Петербург, 25 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о подготовке города к чемпионату Европы по футболу. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

Александр Беглов поздравил всех футбольных болельщиков с успехами петербургской команды «Зенит». Он напомнил, что в 2020 году город будет принимать матчи чемпионата Европы, а в 2021 — Лиги чемпионов.

«Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись – буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие!» — написал глава Петербурга.

Беглов также пожелал петербуржцам хорошего дня.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0. Болельщики назвали эту победу красивой, а игру — захватывающей.