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В «Пулково» представили список стран для полетов в режиме «открытое небо»

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В «Пулково» представили список стран для полетов в режиме «открытое небо»

Санкт-Петербург, 25 сентября. Оператор аэропорта «Пулково» направил в Минтранс России список стран для разрешения полетов по режиму «открытое небо».

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» ожидает, что список утвердят до 1 декабря. В список вошли 33 страны, в том числе Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия.

В список включили страны, в которые ранее не выполнялись полеты из Петербурга. Речь идет об Ирландии, Исландии, Люксембурге и других странах, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту ввели ограничения на проезд со скрытыми номерами. Бесплатно автомобили в зоне отправления могут стоять не более 15 минут.

В апреле 2019 года стало известно, что иностранные инвесторы планируют вложить порядка 500 млн евро в реконструкцию «Пулково».

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