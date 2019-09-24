Петербуржцев предупредили о надвигающемся «дне жестянщика»

Санкт-Петербург, 24 сентября. Неблагоприятные погодные условия в ближайшие дни повлияют на безопасность на дорогах Петербурга и Ленобласти, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

25 сентября в регионе ожидаются дожди и мокрый снег, по утрам дороги подморозит. Скользкие трассы опасны для автомобилистов, которые не соблюдают ПДД.

Вероятность ДТП увеличивается, если водитель управляет автомобилем на большой скорости. По данным синоптиков, в ночь на 26 сентября в Ленобласти ожидается мороз до минус 4 градусов.

Днем пройдет дождь со снегом, пишет «Комсомольская правда — Петербург». Скандинавский циклон, который накрыл Петербург, также повлиял на погоду в Москве.

Ранее сообщалось, что в столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с заморозками на почве.