Беглов рассказал «ВКонтакте» о горячей линии по вопросам отопления

Санкт-Петербург, 24 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что 24 сентября до полуночи во всех жилых домах города заработает отопление. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

В течение лета коммунальные службы и рабочие провели испытания теплосетей, отметил Беглов. В общей сложности было выявлено более 1000 дефектов. По словам градоначальника, все проблемы устранены.

«Если завтра утром батареи будут холодные, и в вашей УК не дадут внятного ответа, почему так получилось – прошу вас звонить по номеру 004. Либо на горячую линию администрации района», — сказал губернатор.

Он добавил, что в Пушкине одна управляющая компания отказалась запускать отопление. Этим делом уже занимаются в городской прокуратуре.

Власти Петербурга сделают все, чтобы в домах горожан стало тепло, резюмировал Беглов.

Ранее глава общественного движения «Контролируем ЖКХ» Анна Мороз высоко оценила подготовку города к отопительному сезону.