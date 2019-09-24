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Беглов предложил познакомить сирот с проектом «Навигатор профессий»

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Беглов предложил познакомить сирот с проектом «Навигатор профессий»

Санкт-Петербург, 24 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил познакомить детей-сирот с проектом «Навигатор профессий».

В «Центре содействия семейному воспитанию № 4» проходит заседание координационного совета по вопросам попечительства в сфере социальной защиты и образования. Губернатор считает, что любой ребенок нуждается в помощи в выборе будущей профессии.

«Воспитанника нужно адаптировать к самостоятельной жизни. Поэтому, если создать такой навигатор в каждом детском доме, было бы хорошо», — заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города также обратил внимание на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди сирот. Ранее Беглов подарил воспитанникам центра семейного воспитания сертификат на покупку спортивного инвентаря.

Он признался, что раньше сам играл в футбол. И с удовольствием поддерживает спортивные инициативы молодежи.

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