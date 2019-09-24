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Общественница высоко оценила готовность Петербурга к зиме

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Общественница высоко оценила готовность Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 24 сентября. Глава общественной организации «Контролируем ЖКХ» Анна Мороз положительно оценила подготовку Петербурга к отопительному сезону.

24 сентября в Смольном состоялось заседание правительства, посвященное подготовке города к зиме. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал проверить готовность снегоплавильных пунктов, поручил жестко контролировать тарифы на отопление и работу управляющих компаний.

По мнению Анны Мороз, такой контроль действительно необходим.

«Частные УК — словно обособленные княжества; чтобы им ни говорилось, они отвечают, что являются отдельной компанией», — сказала общественница, ее цитируют «Невские новости».

Активистка уверена, что в отдельных случаях нужно подключать правоохранителей. Она пожаловалась, что некоторые диспетчеры не реагируют на заявки от населения. А зимой очень важна оперативность.

Анна Мороз поддержала инициативу властей Петербурга с закупкой уборочной техники. Планируется приобрести 471 единицу техники, до наступления зимы ее поставят в город.

Активистка напомнила, что в прошлом году зима была очень снежной. Не исключено, что в этом году снега будет тоже много.

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