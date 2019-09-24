Беглов предложил привлекать предприятия к помощи детским центрам

Санкт-Петербург, 24 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил привлечь промышленные предприятия города к помощи центрам для сирот. Об этом он сказал на заседании координационного совета при правительстве по вопросам попечительства.

Условия для детей-сирот необходимо улучшать, сказал Александр Беглов. Он считает, что за каждым центром семейного воспитания нужно закрепить предприятие, которое будет помогать учреждению.

«У нас пока не все большие промышленные кластеры подключаются к тому, чтобы помогать детям», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он добавил, что сирот нужно окружить заботой и вниманием, которых им не хватает.

Ранее губернатор встретился с воспитанниками Центра содействия семейному воспитанию №4 и подарил им сертификат на покупку спортивного инвентаря. Беглов считает, что нужно поощрять детей, которым нравится спорт.