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Беглов подарил центру семейного воспитания сертификат на покупку спортинвентаря

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Беглов подарил центру семейного воспитания сертификат на покупку спортинвентаря

Санкт-Петербург, 24 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил «Центр содействия семейному воспитанию № 4» и осмотрел спортплощадку.

Александр Беглов пообщался с воспитанниками центра и подарил сертификат на покупку спортивного инвентаря. Губернатору рассказали, что на территории учреждения построят спорткомплекс.

Беглов похвалил ребят за стремление к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Он признался, что тоже любил спорт и играл в футбол.

«Играл, да, конечно, не так хорошо, как вы, я уже подзабыл», пояснил глава города, его цитируют «Невские новости».

Центр находится в Выборгском районе Петербурга. Здесь обучаются дети, которые остались без попечителей.

Ранее Беглов посетил школу олимпийского резерва в Калининском районе, где открылся современный стрелковый тир. Директор школы выразил надежду, что ребята улучшат свои результаты на соревнованиях.

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