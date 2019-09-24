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Регулярное отопление включат в Петербурге до полуночи 24 сентября

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Регулярное отопление включат в Петербурге до полуночи 24 сентября

Санкт-Петербург, 24 сентября. Регулярное отопление в Петербурге включат до полуночи 24 сентября, сообщил глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

Петербургские власти обсуждают готовность города к отопительному сезону. По словам руководителя профильного комитета Андрея Бондарчука, заморозки продолжаются.

В связи с этим власти города решили подключить все источники отопления. Пока не подключены семь источников теплоснабжения, пять из них заработают в течение суток, пишут «Невские новости».

Глава комитета добавил, что в Пушкине одна частная компания отказалась включать отопление. Сейчас с этим вопросом разбираются в прокуратуре.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил ранее, что изношенность городских теплосетей составляет 50%. В бюджет на следующий год нужно заложить средства на усиление аварийных бригад. Он также распорядился проверить снегоплавильные пункты.

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