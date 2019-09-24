Беглов призвал усилить аварийные бригады в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости усиливать аварийные бригады. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

Петербургские власти обсуждают подготовку к отопительному сезону. Как отметил Александр Беглов, изношенность теплосетей составляет 50%.

Каждые сутки в городе дежурят 115 аварийных бригад, но этого количества недостаточно, считает губернатор.

«Поэтому надо держать на контроле и в следующем году закладывать средства на усиление аварийных бригад», — заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

На совещании губернатор дал ряд поручений. Он распорядился, чтобы главы районных администраций следили за работой управляющих компаний в отопительный сезон и контролировали тарифы.

Беглов поручил проверить готовность снегоплавильных пунктов и запретил сброс снега в водоемы города.