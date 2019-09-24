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Беглов запретил сброс снега в водоемы Петербурга

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Беглов запретил сброс снега в водоемы Петербурга

Санкт-Петербург, 24 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил создать площадки для сбора снега на окраинах города. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

Власти Петербурга обсуждают подготовку к отопительному сезону. Александр Беглов дал ряд поручений перед стартом регулярного отопления в городе.

«Необходимо предусмотреть площадки для сбора снега. Чтобы их не было в населенных кварталах и в центре города»,  — сказал губернатор, его цитируют «Невские новости».

Все снегоплавилные площадки должны быть готовы на случай сильных снегопадов, добавил он. В этом году строго запрещается сбрасывать снег в водоемы. Беглов отметил, что власти будут жестко контролировать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что губернатор поручил главам районных администраций следить за тарифами на отопление и работой управляющих компаний. Регулярное отопление заработает в Петербурге 26 сентября.

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