Культурный центр появится на территории дачи Безобразовых в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 сентября. Дачу Безобразовых «Жерновка» отреставрируют в Петербурге, она станет центром притяжения жителей Красногвардейского района.

Петербуржцы обратились к властям города с просьбой открыть музей «Дорога жизни» на даче Безобразовых. Здесь проходил Ржевской коридор, по которому вывозили людей из блокадного Ленинграда в годы войны.

Жители Красногвардейского района также хотели, чтобы в здании расположился культурный центр. Дача Безобразовых находится в аренде компании «РегионМостСтрой» сроком на 25 лет.

Состояние здания признано удовлетворительным, требуется реконструкция. Компания-арендатор должна согласовать с КГИОП проект рестврации. Здание приведут в порядок в ближайшие три-четыре года, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 1 октября вводится электронная виза для иностранных туристов. Власти ожидают увеличения турпотока и туристического сбора.

Эти средства планируется направить на реставрацию исторических фасадов зданий в Петербурге. Об этом неоднократно говорил губернатор города Александр Беглов.